﻿Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu. 44 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticari yapan şüphelileri tespit etti.



Merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 51 adrese operasyon düzenlendi.



340 personel ile narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyon havadan drone destekli gerçekleştirildi.



Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Operasyonda 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde İçiminde Kullanılan Aparat (PAYP), tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. (AA)