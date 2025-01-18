Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.

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