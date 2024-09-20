Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Kırklareli'nde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir ticari takside uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirtilen ticari taksiyi durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 52,95 gram kokain, 91,61 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, Lüleburgaz ilçesinde yunus timlerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde de uyuşturucu bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.