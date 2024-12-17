Kırklareli’nde yangın paniği! 17 Aralık 2024

Kırklareli merkez Karakaş Mahallesi Walldorf Caddesi'nde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, balkonda bulunan kombiden kaynaklandı.

Yangın, Gülsüm Cambazoğlu’na ait dairenin balkonunda başladı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada oturanların güvenliği için tahliye çalışmaları başlatıldı.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak dairede maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının kombiden kaynaklanması nedeniyle uzmanlar, kış aylarında kombi ve baca sistemlerinin düzenli bakımının önemine dikkat çekti.