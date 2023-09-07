Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı arttı

Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı arttı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

SELDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şu ana kadar Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli Öğretmen Raile Şimşek’in cansız bedenine ulaşıldı.Emekli öğretmen çiftin oğlu Kerem Şimşek ise selde yaralı olarak bulundu.

yt.png

t-001.png

İlgili Haberler
Kırklareli’ndeki sel felaketinde ölenlerin kimlikleri belli oldu
Kırklareli'deki yüzlerce asker selde kaybolan kişiyi arıyor
Kırklareli'deki yüzlerce asker selde kaybolan kişiyi arıyor
Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi
Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım'' Magazin
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım''
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı Ekonomi
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor Kültür Sanat
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor
Hemoroid düşmanı besinler hangileri Sağlık
Hemoroid düşmanı besinler hangileri
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar Spor
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar