Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı arttı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

SELDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şu ana kadar Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli Öğretmen Raile Şimşek’in cansız bedenine ulaşıldı.Emekli öğretmen çiftin oğlu Kerem Şimşek ise selde yaralı olarak bulundu.