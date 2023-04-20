Kırklareli’ni sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli’nde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken zaman zaman dolu da etkili oldu.

Kırklareli’ni sağanak ve dolu etkili oldu

İHA'nın Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent merkezinde aniden batıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikinti oluştu.

Su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman dolu da etkili oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Öte yandan, yağışların aralıklı bir şekilde devam etmesi bekleniliyor.

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