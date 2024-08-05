Kırklareli’ni sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından Kırklareli’ni sağanak yağış vurdu.

Birden başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Yağmur hazırlıksız yakalananlar ise çareyi otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığınmakta buldu.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi de kent genelinde trafiğin sıkışmasına yol açtı.