Kırklareli’ni sağanak vurdu

Kaynak: İHA
Kırklareli’ni sağanak vurdu

Kırklareli'nde birden bastıran sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından Kırklareli’ni sağanak yağış vurdu.

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Birden başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Yağmur hazırlıksız yakalananlar ise çareyi otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığınmakta buldu.

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Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.

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Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi de kent genelinde trafiğin sıkışmasına yol açtı.

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