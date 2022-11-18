Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Barış Uygun (28) idaresindeki 39 LG 481 plakalı otomobil, Alpullu beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
112 Acil Sağlık ekipleri Uygun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Uygun'un cesedi Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)
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