Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Bayburt'un en büyük ikinci barajı konumundaki Kırklartepe Barajı sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Barajın sulama inşaatında boru kaynak, imalat çalışmaları incelenerek yayla, alanında çalışma yürüten mühendislerden bilgi alındı.

Söz konusu sulama inşaatında bin 670 adet sanat yapısı, 4 bin 968 metre çelik boru, 27 bin 102 metre cam elyaf takviyeli CTP boru ve 159 bin 456 metre polietilen malzemeden üretilen termoplastik HDPE boru imalat çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.