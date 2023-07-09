Kırkpınar ihalesi 22 milyona sonuçlandı. Gelecek sezonun ağası belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığını 22 milyon 222 bin bin lira bedelle yeniden ağa olan Seyfettin Selim kazandı. Selim, 15'inci kez bu unvanı aldı.

Kırkpınar ihalesi 22 milyona sonuçlandı. Gelecek sezonun ağası belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle kazandı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.
Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.
Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.
Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun." dedi.
Gürkan da Selim'in Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü altın kemeri almaya hak kazandığını söyledi.
Ardından Selim, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

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