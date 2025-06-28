Kırkpınar Yağlı Güreşleri için iddialı çıkış

Muratpaşa Belediyespor’un Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne’de düzenlenecek 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini belirten Okulu, "Çok iyi hazırlandık. Hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa’ya, Antalya’ya getireceğiz" dedi.

2015 ve 2018’de Kırkpınar’da altın kemeri kazanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran Orhan Okulu, 30 Haziran-6 Temmuz günleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek güreşler için gün sayıyor. Kırkpınar öncesi Muratpaşa Belediyespor Güreş Takımı, Elmalı’da 10 gün süren bir kamp gerçekleştirdi. Antrenör Kemal Yılmaz yönetimindeki kampta, fiziksel dayanıklılıktan teknik-taktik antrenmanlara kadar kapsamlı bir program uygulandı. Sporcuların birebir güreş çalışmalarıyla sahadaki performansları analiz edilirken, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla da mücadele gücü üst seviyelere taşındı.

"KIRKPINAR’DA İDDİALIYIZ"

Başpehlivan Okulu, kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde şu anda zirvedeyiz. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kırkpınar’da iddialıyız" dedi. Okulu ayrıca, kulübe, antrenörüne, takım arkadaşlarına ve desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.

"MURATPAŞA’YA ALTIN KEMER YAKIŞIR"

Antrenör Kemal Yılmaz ise "2025 sezonuna çok iyi başladık. Bu başarıyı Kırkpınar’da taçlandırmak istiyoruz. Muratpaşa’ya ve Antalya’ya altın kemer yakışır" ifadelerini kullandı.