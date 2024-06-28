Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivana 550 bin tl ödül

Kaynak: DHA
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivana 550 bin tl ödül

Edirne'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin programı belli oldu.

Güreşler, 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te başpehlivanlık ön eleme müsabakaları ile başlayacak.

Edirne Belediyesi, bu yılki başpehlivan için 550 bin TL para ödülü belirledi. Başpehlivan ikincisi 275 bin TL, üçüncü olacak iki güreşçi ise 140'ar bin TL ödül alacak. Tüm kategorilerde dereceye giren pehlivanlara dağıtılacak toplam ödül, yolluk ve tur ücretleri ile birlikte 3 milyon TL'yi bulacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Edirne Belediye encümen kararıyla, 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olacak. Güreş severler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günleri için bilet alarak müsabakaları izleyebilecek. Cumartesi günü bilet fiyatları 400 ile 500 TL, pazar günü ise 500 ile 750 TL arasında değişiyor.

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