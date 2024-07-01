Kırkpınar'da festival başladı hafta sonuna hazırlanın

Kırkpınar Festivali başladı

Türk yağlı güreşlerinin bir numarası Kırkpınar festival havasında başladı.

Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreşleri Festivali, bu yıl 1 ile 7 Temmuz günleri arasında Edirne'de farklı etkinliklerle kutlanacak.

Yağlı güreşler ise 5-7 temmuz tarihinde Sarayiçi Ermeydanı'nda gerçekleştirilecek. Çeşitli boylarda pehlivanlar bir üst boya geçmek için ermeydanına çıkacak. Başpehlivanlık güreşi ise 7 temmuz günü gerçekleştirilecek.

Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreş Festivali kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı bugün davul-zurna ekibi, belediye binası önünde karşıladı, Akın da davul-zurna ekibinin şeflerine bahşiş verdi.

“SPORSEVERLER SPORA DOYACAK”

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

“Beni de böyle bugün güzelce karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yapacağımız enkinliklerle, izleyeceğimiz müsabakalarla çok keyifli, misafirlerimizin mutlu olduğu, güzel anılarla Edirne’den ayrıldığı festival yaşatacağız. Sporseverler spora doyacak.”