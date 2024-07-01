Kırkpınar'da festival başladı hafta sonuna hazırlanın

Kaynak: ANKA
Kırkpınar'da festival başladı hafta sonuna hazırlanın

Kırkpınar Festivali başladı. Yağlı güreşler için pehlivanlar er meydanına çıkmak için gün sayıyor.

Kırkpınar Festivali başladı

Türk yağlı güreşlerinin bir numarası Kırkpınar festival havasında başladı.

Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreşleri Festivali, bu yıl 1 ile 7 Temmuz günleri arasında Edirne'de farklı etkinliklerle kutlanacak.

Yağlı güreşler ise 5-7 temmuz tarihinde Sarayiçi Ermeydanı'nda gerçekleştirilecek. Çeşitli boylarda pehlivanlar bir üst boya geçmek için ermeydanına çıkacak. Başpehlivanlık güreşi ise 7 temmuz günü gerçekleştirilecek.

Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreş Festivali kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı bugün davul-zurna ekibi, belediye binası önünde karşıladı, Akın da davul-zurna ekibinin şeflerine bahşiş verdi.

“SPORSEVERLER SPORA DOYACAK”

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

“Beni de böyle bugün güzelce karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yapacağımız enkinliklerle, izleyeceğimiz müsabakalarla çok keyifli, misafirlerimizin mutlu olduğu, güzel anılarla Edirne’den ayrıldığı festival yaşatacağız. Sporseverler spora doyacak.”

beledgiye.jpg

belediye223334.jpg

zurna3344.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu Ekonomi
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı Gündem
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi Magazin
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet Spor
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi Ekonomi
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı Spor
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı