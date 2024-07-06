Kırkpınar'da pehlivanlardan Milli Takıma destek. Çayıra 'bozkurt' işaretiyle çıktılar

Edirne'de 663.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sona yaklaşılıyor. Başpehlivanlık yarışı için Sarayiçi'nde çayıra çıkacak pehlivanların bugün tanıtımı yapıldı.

Başpehlivan adayları çayıra "Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazılı pankartla çıktılar.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivan adaylarının hepsi "Bozkurt" işareti yaparak, Milli Takıma destek verdi. Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

"Bozkurt" işaretiyle Sarayiçi'nde çayıra çıkan ünlü pehlivanlar arasında Orhan Okulu'dan Ali Gürbüz'e İsmail Balaban'dan Mehmeh Yeşil Yeşile bir çok pehlivan vardı. Başpeplivanlık için çayıra çıkacak diğer pehlivanlar ise şöyle

Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun.