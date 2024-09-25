Kırkpınar’ın önümüzdeki yılki takvimi belli oldu

Kaynak: AA
Kırkpınar’ın önümüzdeki yılki takvimi belli oldu

Türkiye’deki en uzun spor geleneği olan Tarihi Kırkpınar Yağılı Güreşlerinin önümüzdeki yılki takvimi belli oldu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan güreşlerin 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Akın, Kırkpınar'da gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başlanıldığını kaydetti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran Akın, "Şimdiden tüm güreşseverleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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