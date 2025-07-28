Kırkpınar’ın unutulmaz başpehlivanı vedasını duyurdu

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Kırkpınar’ın unutulmaz başpehlivanı Recep Kara, 33 yıllık kariyerine 2027 yılında veda edeceğini duyurdu.

“Her güzel hikâyenin bir sonu vardır” sözleriyle duygulandırdı.

Türk güreşinin yaşayan efsanelerinden Recep Kara, dün akşam yayımlanan haberin ardından kamuoyundan gelen yoğun destek mesajlarına sessiz kalmadı. Türkiye’yi ve memleketi Ordu’yu yıllarca gururla temsil eden Kara, güreşi bırakacağı tarihi Aybastı Haber aracılığıyla duyurdu.

45 yaşına gireceği 2027 yılında aktif sporculuk hayatını noktalayacağını açıklayan Recep Kara, sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli dostlarım, hemşehrilerim… İyi dilekleriniz için minnettarım. 33 yıllık aktif güreş hayatımı, Allah ömür verirse, 2027’de 45 yaşımda noktalayacağım. Her güzel hikâyenin bir sonu vardır.”

Kariyeri boyunca milli takım formasını sırtına geçiren, başpehlivanlık unvanlarını defalarca kazanan Kara, artık vücudunun yılların yükünü taşıyamadığını söyledi. Türk güreşinin önemli sembollerinden olan usta-çırak, baba-oğul müsabakalarına da değinen Kara, şu sözlerle güreş kültürüne sahip çıkmanın gururunu paylaştı:

“Bir zamanlar babalarıyla güreştiğim ustalarımın oğulları bugün rakibim oldu. Bu, ata sporumuzun kadim geleneğidir. Bu kültür mirasını sonuna kadar yaşattığım için bahtiyarım.”

Türk güreşinde iz bırakan Recep Kara, 2027 yılında er meydanlarına veda edecek. Ancak onun mirası, Türk güreşine kattıklarıyla yaşamaya devam edecek.