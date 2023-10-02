Kırlangıç Otu nelere iyi gelir

Kırlangıç otu, Geleneksel tıp uygulamalarında yaygın kullanılan bir bitki. İşte, yararları...

Kırlangıç Otu nelere iyi gelir

Sarı çiçekleri ve sapsız yaprakları var. Latince ismi ile Chelidonium majus olan Kırlangıç otu, çoğunlukla Avrupa ve Asya’da yetişiyor ve genellikle yol kenarlarında, tarlalarda ve bahçelerde kendiliğinden büyüyor. Geleneksel tıp uygulamalarında yaygın kullanılan bir bitkidir. Yaprakları, sapları ve özellikle de sütü, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabiliyor. Sözgelimi; Kırlangıç otu sütü, siğillerin tedavisinde kullanılabilir ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, sindirim problemlerinin tedavisinde de kullanıldığı bilinmekte…

Kırlangıç otunun en sık tercih edilme sebepleri arasında ayrıca sinüzit ve miyom gibi göz şikâyetleri yer alır. Ancak bitki çiğ biçimde yenmemelidir.

Oldukça geniş bir yayılım alanına sahip olan bitki Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak yetişir.

Ülkemizde ise özellikle Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde daha sık görülüyor. Bitkiye nemli ormanlık alanlar, yol kenarları, tarlalar ve bahçelerde rastlamak mümkün. Bahar aylarında sarı çiçeklenen tür, genellikle 50-70 cm yüksekliğe dek ulaşıyor.

YARARLARI NELERDİR?

Göz sağlığına faydaları olan bir bitkidir. Bitkinin özellikle gözlerle ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı bilinmekte. İçerdiği aktif bileşenler, göz sağlığına faydalı. Bitkinin özellikle gözlerdeki iltihaplanmaları azaltıcı ve göz yorgunluğunu giderici özellikleri bulunuyor. Bazı durumlarda kornea hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Ancak kullanımı hakkında doktorunuza danışmanız gerekli. Bitkinin yanlış kullanımı veya doz aşımı göz sağlığına zararlı olabiliyor.

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