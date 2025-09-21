Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi'ne tırmanış için giden ekipten 1 kişi, tırmanış esnasında düşerek yaşamını yitirdi.

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi'nde tırmanış esnasında düşen dağcı hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, bir grup dağcı tırmanış için Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde yer alan Kırlangıç Vadisi'ne gitti.

Grupta yer alan N.Ö. (47) tırmanış esnasında düştü.

Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde N.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

