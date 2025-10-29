Futboldaki kirlenme sadece sahanın değil, toplum vicdanının meselesidir. Kolay para arzusu büyüdükçe, gerçekten temiz kalanların da zan altında kalacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz.

Futbol...

Kimi için tutku, kimi için geçim, kimi için sadece bir eğlence. Ama aslında hepimiz için bir ayna. Toplumun duygularını, değerlerini, bazen öfkesini, bazen umutlarını en çıplak hâliyle gösteren bir alan.

O aynaya son günlerde baktığımızda ise gördüğümüz şey artık sadece oyun değil. Çünkü o aynanın bu kez üzerinde kir var.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı bahis skandalı, yalnızca birkaç hakemin suçu değil; çok daha derin bir çürümenin dışa vurumu. Federasyon Başkanı’nın sözleri hâlâ kulaklarımızda: “371 hakemin bahis hesabı var, 152’si aktif olarak oynuyor.”

Peki ya oynamayanlar?

Ya sadece “adı çıkmayanlar”?

Ya da – belki de en ürkütücüsü – kendi adına değil, akrabasının ya da arkadaşının adına hesap açacak kadar akıllı olanlar?

O zaman sormalı: Gerçek temizlik nedir? Bahis hesabı olmamak mı, yoksa bahsin mantığına direnebilmek mi?

Futbol, milyonların seyrettiği bir oyun. Ama artık yalnızca topun peşinde koşulan bir alan değil; paranın ve çıkarın da en çok döndüğü sahalardan biri. Skorlar kadar bahis oranlarının konuşulduğu, emeğin yerine kazanç planlarının geçtiği bir düzende, adil oyun diye bir şey kalabilir mi?

Ve asıl tehlike şu değil mi: Herkesin kirli olabileceğine inanılan bir dünyada, gerçekten temiz kalanlar da zan altında kalmıyor mu?

Kirlenme, bazen bulaşmadan da gerçekleşir. Çünkü güven biterse, masumiyet de kendini savunamaz hâle gelir.

Bugün bir hakemin üzerine leke düşüyorsa, yarın bir doktorun, bir öğretmenin, bir gazetecinin, bir siyasetçinin de düşebilir. Çünkü mesele bahis değil, bahsin zihniyeti.

Artık hiçbir şeyin “değeri” kalmadı, sadece “karşılığı” var.

Paranın karşısında kaybolan değerlerimizin bilançosunu kim çıkaracak?

Kolay para, artık sadece kumarın, borsanın ya da kripto paranın değil; gündelik hayatın bir ideolojisi hâline geldi. “Bir yol bul, hemen kazan, kimseye çaktırma.”

Bu cümle, bir dönemin “çalış, çabala, helal kazan” anlayışının yerini aldı.

Bir toplumun sözlüğü böyle değişirse, vicdanlar nasıl değişmesin?

Üstelik bu sadece bize özgü değil. Dünyanın dört bir yanında spor, siyaset, medya ve iş dünyası benzer skandallarla sarsılıyor. Küçülen dünyada bilgi, para ve çıkar kadar ahlak yoksunluğu da hızla dolaşıyor. Herkesin birbirini gördüğü, taklit ettiği, rekabet ettiği bir çağda, kirlenmenin de küresel bir maliyeti var. Ama bu maliyet, kolayın sonuçlarını yakından gören, ahlaki travmaları hâlâ taze olan bizim gibi toplumlarda daha derin yaralar açıyor. Çünkü biz hem kirlenmenin hem de temize çıkamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz.

Belki de artık kimse “temiz” kalmaya çalışmıyor, sadece yakalanmamaya çalışıyor. Çünkü kirlenmek bile “akıllıca” bulunuyor.

Ne acı değil mi?

Bir zamanlar utanılacak şeylerin, bugün “beceri” olarak görülmesi…

Bir hakemin bahis hesabı açması, bir gencin kolay yoldan para kazanma hayaliyle sistemin içine girmesi, bir yöneticinin “ufak bir menfaatin” normalleştiği düzeni sürdürmesi… Hepsi aynı zincirin halkaları.

Ve o zincir artık vicdanları değil, geleceği bağlıyor.

Oysa futbol, çocuklar için bir umut alanıydı.

Sokakta top koşturan her çocuk, bir gün “adilce” oynayabileceği bir oyunun hayalini kurardı.

Şimdi o çocuklar, televizyonda “bahis”, “oran”, “skandal”, “hesap” gibi kelimeler duyuyor.

Bu kelimeler onların diline değil, ruhuna bulaşıyor.

Bir nesil “oyun” kelimesinin masumiyetini kaybediyor.

Soruyorum:

Çocuklarımıza hangi değeri anlatacağız artık?

“Dürüst ol” diyebilecek miyiz, yoksa o da bir masala mı dönüşecek?

“Emek kutsaldır” diyebilecek miyiz, yoksa “kazanan haklıdır” sözü mü onların kulağında kalacak?

Ve biz, bu çürümenin seyircisi olmayı sürdürecek miyiz?

Futbolun içindeki kirlenme, aslında toplumun ruh hâlinin minyatürü.

Kuralına göre oynanması gereken bir oyunun, kural dışılıkla yönetildiği bir çağdayız.

Her şeyin kısa yolu var: eğitimde, işte, siyasette, ticarette...

Artık kimse “nasıl kazandın” diye sormuyor, sadece “kazandın mı?” diye soruyor.

Bu soru biçimi değiştiğinde, ahlakın tanımı da değişiyor.

Ve işte o zaman çocuklarımızın gözünde “temizlik” bir fazlalık, “dürüstlük” bir saflık, “emek” bir gereksizlik gibi görünmeye başlıyor.

Bir toplumun vicdanı, bir kuşak boyunca kolay paraya alkış tutarsa, ertesi kuşakta adalet arayışını kim hatırlatacak?

Futbol Federasyonu, “Temiz bir futbol için gereken adımlar atılacak” diyor. Güzel.

Ama biz biliyoruz ki mesele sadece sahadaki birkaç hakem değil.

Bu, toplumun bütün alanlarına yayılmış bir zihniyetin meselesi.

Bahis hesaplarını kapatsak bile, zihinlerdeki “kazanç tutkusu” aynı kaldıkça, temizlik mümkün mü?

Temizlik sadece yıkamakla olmaz; kirlemenin mantığını değiştirmekle olur.

O hâlde kendimize dönelim:

Biz bu çocuklara nasıl bir gelecek bırakıyoruz?

Her şeyin bir bedeli olduğu ama hiçbir şeyin değeri kalmadığı bir dünyada, “doğruluk” kelimesi hangi yüreklerde karşılık bulacak?

Futbolun kirlenmesi bir haber olabilir, ama toplumun kirlenmesi bir felaket.

Ve o felaketi durduracak olan, kimsenin bizi görmediği anlarda bile doğruyu seçebilme cesaretidir.

Belki bugün sadece birkaç hakem konuşuluyor. Ama asıl mesele, o hakemlerin bir toplumun aynasında neyi yansıttığı.

O aynaya baktığımızda sadece onları mı görüyoruz, yoksa kendimizi de mi?

Bir gün çocuklarımız, “Baba, herkes böyle yapıyor, neden biz farklı olalım?” diye sorduğunda, onlara ne cevap vereceğiz?

“Çünkü doğru olan bu” diyebilmek için, önce kendi hesabımızı kapatmamız gerekmiyor mu?

Belki de asıl bahis o zaman başlıyor.

Ve o bahis, yalnızca para üzerine değil; vicdan üzerine oynanıyor.

Her koşulda değil, doğru kalanların kazandığı bir oyun mümkün mü?