Kirli çarşaf öldürebilir

Çarşaf sadece bir yatak örtüsü değildir, sağlığınız için de önemlidir. Uzmanlar uykunun faydalarını anlatsalar da uyku ortamı ve yatağın da önemli olduğunu belirtiyorlar. Özellikle çarşafların temizliği çok önemlidir. Çünkü kalitesiz veya hijyenik olmayan bir çarşaf ölümcül sonuçlara yol açabilir. Temiz çarşaflarda uyumak çok daha huzurlu hissettiriyor. Çarşafları sık sık değiştirmek bazen zor olabiliyor.

KİRLİ ÇARŞAF HAYATINIZI TEHLİKEYE ATABİLİR

Yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin üçte biri nevresimlerini yılda bir kez yıkıyor. Ancak bilim insanlarına göre çarşaf ve nevresimlerin çok sık değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bazı araştırmalar kirli yatak takımlarının zatürre, apandisit ve gonore gibi hastalıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Vücut her gece uyku esnasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte sıvı ve yağları dışarı atıyor. Bu da alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Hastalanan kişiler için çarşafların her gün değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Aksi halde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade ediliyor. Sorunlar başlamadan önce şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

“Belirtiler arasında öksürme, hapşırma, deri döküntüleri, gözlerde kaşıntı ve burun akıntısı olabilir. Toz akarları da astım hastaları için çok sık bir uyarıcıdır. “Bu yüzden nevresimlerin daha sık yıkanması sağlığınız için yararlıdır.”

BAKTERİLER VÜCUDA GİRER

Uzmanlar vücutta kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Ölü deri hücrelerinin çarşaflarınızda bırakmanız, bu bakterilerin çoğalmasına izin verir. Cildinize geri geldiklerinde folikülite sebep olabilirler” Apandisit, bakteri veya parazitler sindirim sistemine girdiğinde de büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu yüzden nevresimlerinizi haftada en az bir kez yıkamak için zaman ayırmanız gerekiyor”



