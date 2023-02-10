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Kirli hava gençlerde hangi hastalığı yapar

Londra'da yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin ergenlik çağındaki gençlerde hastalığa neden olduğunu açıkladı. İşte o hastalık…

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:17
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Kirli hava gençlerde hastalık yapıyor

Kirli hava gençlerde hangi hastalığı yapar
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Bilim insanlarının, kirlilik ve kan basıncı arasındaki bu ilişkiyi Londra'da uzun süredir yapılan geniş kapsamlı ve etnik açıdan farklı çocuk gruplarının sağlık durumlarının izlendiği "Ergen Sosyal Refahı ve Sağlığının Belirleyicileri" adlı çalışmanın verileriyle tespit ettiği aktarıldı.

CNN'in haberinde, İngiliz bilim insanlarının, yüksek seviyede nitrojen dioksitin yanı sıra havayı kirleten 2,5 mikrometreden küçük sıvı veya katı parçacıklara maruz kalmanın gençlerde tansiyon düşüklüğüne sebep olduğunu belirlediği açıklandı. Araştırmaya 3 bin 200'den fazla gencin dahil edildiği ve gençlerin yaşadığı yerlerdeki yıllık hava kirliliği raporlarının değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Çalışma, "PLOS One" dergisinde yayımlandı. Yapılan çalışmada, kirliliğe yol açan partikül maddelerin insan saçının 20'de biri kalınlığında olduğu, solumayla vücudun savunma sistemini atlatıp akciğerlere geçtiği, sonrasında da soluk vermeyle dışarı atılmayıp kana karıştığı belirtildi.

Bu parçacıkların, tahrişe ve iltihaplanmaya neden olduğu ve sonuçta pek çok sağlık sorununa yol açabileceği söylendi. Partikül madde kirliliğine maruz kalmanın, kişinin sirkadiyen ritimlerini bozarak kan basıncını etkileyebileceği kaydedildi.

İlave olarak partikül madde kirliliğinin gün içinde böbreklerin sodyum süzme yeteneğini azaltabileceği, bunun da gece kan basıncı seviyesinin daha yüksek olmasına yol açabileceğine değinildi.

Londra'daki kirlilik seviyesinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insanlar için önerdiği güvenli seviyenin çok üstünde olduğu, 2019'da dünya nüfusunun yüzde 99'unun DSÖ'nün tavsiye ettiği hava kalitesi seviyelerini karşılamayan yerlerde yaşadığı biliniyor.

AA

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