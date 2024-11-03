Kirli havalardan dolayı Pakistan'da okullar tatil edildi

Pakistan’ın Lahor kentinde hava kirliliği kritik seviyelere ulaşınca, yetkililer bir dizi önlem almak zorunda kaldı. Kentte tüm ilkokullar bir hafta süreyle kapatılırken, ofis çalışanlarının %50'si evden çalışma düzenine geçti. Ayrıca motorlu çekçeklerin ve filtresiz mangal yapan satıcıların faaliyetleri durduruldu. Pakistan Pencap Eyaleti Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, çocukların sağlığı açısından okullarda maske zorunluluğu getirilmesi gerektiğini vurguladı. Aurangzeb, “Bu duman çocuklar için çok zararlı” dedi.

Hava Kirliliği Rekor Seviyede

Lahor, art arda ikinci kez dünyanın en kirli havasına sahip kentleri arasında en üst sıraya yükseldi. IQAir verilerine göre, cumartesi günü hava kalitesi endeksi 1000’in üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 300'ün üzerindeki seviyeler "tehlikeli" kabul ediliyor. Havada bulunan ince partiküller sağlığı en çok tehdit eden unsur olarak tanımlanıyor ve bu seviyeler Lahor’da tehlikeli sınırları aşmış durumda.

Kirliliğin Kaynağı ve Yeni Önlemler

Lahor’daki çevre yetkililerinden Raja Jehangir Anwar, şehirdeki dumanın ana kaynağının Hindistan sınırında yapılan anız yakma işlemleri olduğunu belirtti. Bakan Aurangzeb ise bu durumun rüzgarlarla Pakistan’a taşındığını ve Hindistan ile görüşmelerin başlatılmasını gerektiğini söyledi. Hükümet, halkı mümkün olduğunca evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırıyor. Kentin çeşitli bölgelerinde su püskürten araçlar dumanı kontrol altında tutmak amacıyla devreye sokulurken, inşaat çalışmaları da durduruldu.

Sağlık Riskleri ve Gelecek Planları

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, zehirli hava solunması inme, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor. Bu ciddi sağlık risklerine karşı Lahor’daki öğrenciler, geçen ay dışarıda spor yapmaktan men edilmiş ve okul saatleri hava kirliliğinin en yüksek olduğu saatlere göre düzenlenmişti. Durumun iyileşip iyileşmediği önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilecek ve okulların açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Anne ve Babaların Endişesi

42 yaşındaki Lilly Mirza, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, geçen yıl kirliliğin bu kadar kötü olmadığını belirterek endişelerini dile getirdi: "Bir anne olarak kaygı içindeyim. Ne oldu da durum bu kadar kötüleşti?" dedi. Kış aylarında soğuk hava kirliliğin yer seviyesinde hapsolmasına yol açtığından, bu krizin daha da kötüleşmesinden endişe duyuluyor.