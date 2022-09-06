Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir özelliği var.

İktidarın ve partisinin kirlerini halının altına süpürüyor.

Gündem değiştiriyor ve kirli işleri, ilişkileri unutturuyor…

Muhalefet partileri ise Erdoğan'ın halının altına süpürdüğü kirli işleri unutuyor…

Birlikte hareket eden 6 parti bu konuda acilen komisyon kurmalı, ortak bir siyaset belirlemeli.

Halı altına süpürülen kirli işler, pis ilişkiler tek tek belirlenmeli;

Örneğin;

-Türk askerinin başına geçirilen çuval geçirilmesi,

-AKP Kapatılma Davası'nda laiklik karşıtı odak olma mahkumiyeti,

-4 Bakanın yolsuzluk dosyaları,

-Bilal Erdoğan'ın "Para sıfırlama" tapeleri,

-AKP+FETO+ABD iş birliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Ergenekon, Balyoz Askerî, Casusluk gibi kumpasların kurulması,

-Paralel Devlet oluşturulması,

*Türk Silahlı Kuvvetlerinin,

*Türk polisinin

*Türk yargısının,

*Bürokrasinin en üst ve kritik mevkilerine FETÖ'cülerin yerleştirilmesi,

*Sınav sorularının çalınması…

-Kozmik oda skandalı,

-Man Adası belgeleri,

-Erdoğan'ın üniversite diploması,

-128 milyar doların buharlaştırılması,

-Süleyman Şah türbesinin vatan toprağından kaçırılması,

-Suriye batağına saplanılması,

-Mısır ile kesilen ilişkiler nedeniyle Doğu Akdeniz'de Petrol+Doğalgaz Münhasır Bölge kaybı,

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pektaş'ın görev suistimali,

-Cemaat ve Tarikatların yasa dışı para kaynakları,

- Çözüm süreci,

-Habur'da çadır mahkemesi kurulması,

-Öcalan'ın Mektubu,

-Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılması,

-15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması,

*FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmaması,

*Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin belirlenememesi,

*Fethullah Gülen'in Amerika'dan alınamaması,

*Rahip Brunson'un serbest bırakılması,

-Erdoğan ailesinin vakıflarına yapılan bağışlar ve mal varlığı,

-Erdoğan aile vakıflarının Amerika'daki yatırımları,

-Tank Palet skandalı,

-İhalesiz özelleştirmeler

-Osman Kavala için AİHM kararlarının uygulanmaması,

-Rus uçağının düşürülmesi,

-S-400 alımı,

-F-35 savaş uçakları yapım projesinden Türkiye'nin çıkartılması,

-Parası ödenen 4 adet F-35'in Amerika tarafından gasp edilmesi,

-Suriyeli sığınmacılara 100 milyar dolar ödenmesi

-Suriye'de oluşturulan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) paralı askerlerinin her birine ayda 500'er dolar ödenmesi, (500x18,20= 9 bin 100 lira)

-Suriyeliler için Suriye'nin kuzeyinde briket evler yapımı,

-Türk askerinin kontrolü altındaki bölgede Suriyelilere verilen hizmetlerin maliyetleri,

-Vatan toprağı 20 Türk adasının Yunanlılar tarafından işgali…

Kirli işler, pis ilişkiler halı altına süpürüldü…

Muhalefet halıyı bir kaldırsa;

-Kirli işler, pis ilişkiler fışkıracak

Muhalefet bu halıyı kaldırsa;

-AKP seçmeni,

-Kararsızlar,

-Genç seçmenler,

Gerçekleri görecek…

AKP tamamen darmadağın olacak…

Görüyorsunuz;

Bu kirli işler pis ilişkiler tek tek ortaya dökülmeye başladı…

Şöyle bir reklam vardı;

-"Üst kattakiler donmuyor,

-Alt kattakiler pişmiyor,

-Benim de koşuşmaktan tabanlarım şişmiyor,

-Sağ olasın İzocam…"

Bugüne uyarlarsak;

-Gazeteciler öğrenemiyor,

-Siyasetçiler edinemiyor,

-Benim de yazmaktan çarem kalmıyor,

-Sağ olasın Sedat Peker…

Muhalefet olarak bu kirli işleri, pis ilişkileri tek tek nakış işler gibi seçmenin beynine işlemeli…

Ayrıca yargı büyük siyasi baskı altında hareketsiz bırakıldı…

Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcısının izni olmadan tek bir siyasi dosya açamıyorlar.

Cumhuriyet Başsavcıları ise siyasi iktidarın gözünün içine bakıyorlar…

Yargı işte böyle kilitleniyor…

-Yargı halıyı bir kaldırabilse…

İtalya'da 30 yıl önce yapılan "Temiz Eller" operasyonu başlayabilse AKP iktidarda tek bir gün dahi kalamaz ki…

Bugünlerde Erdoğan yeni bir anayasa çiğneme operasyonu yürüterek diyor ki;

-"2023'te cumhurbaşkanı adayıyım…"

Muhalefet liderleri neden sessiz?

6 lider ilk buluşmalarında AKP ve MHP'nin bu algı operasyonunu yıkmak zorundalar;

Sanki aday olabilecek gibi diyorlar ki;

-"Erdoğan'ı seçimde indireceğiz…"

Çok açık ve net yazıyorum ki, anayasa hukuku uzmanı profesörler, eski adalet bakanları da bu görüşte;

-Erdoğan 18 Haziran 2023'te zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday OLAMAZ…

Erdoğan, AKP ve MHP'liler koro halinde hedef saptırmasını şöyle yapıyorlar;

-"Cumhurbaşkanı adayı için 6 parti anlaşamıyor, aday bulamıyor…

-6'lı masada HDP de var…

Medyanın yüzde 95'i bu algı operasyonunu yürütüyor…

Bunları izleyen seçmenin de aklı karışıyor ve Erdoğan'ın 3. kez adaylığı normal gibi algılanıyor.

Allah'ı var ya anket firmaları da bu konuda çok mahirler ki Erdoğan'ı sürekli aday gösteriyorlar…

Bilinsin ki ben yazmaktan bıkmayacağım…

Tüm muhalefet partilerinin liderleri;

-Sizlerden net tavır bekliyorum…