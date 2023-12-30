FOX TV’nin bir diğer yeni dizisi Kirli Sepeti’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un başrolünde olduğu Kirli Sepeti’ne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

KİRLİ SEPETİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’de yayınlanacak Kirli Sepeti’nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Kirli Sepeti’nin yeni bölümü 31 Aralık Pazar günü saat 20.00’de yayınlanacak.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en zengin muhitlerinden birinde çalışan hizmetliler ve iş verenlerinin konu edindiği Kirli Sepeti yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki uçurumu ele alıyor.

Üç hizmetlinin hem güldüren hem de hüzünlendiren hikayesi işleniyor.