Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini üstlendiği Kirli Sepeti izleyicileri hikayesiyle ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kirli Sepeti’nin 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kirli Sepeti 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

KİRLİ SEPETİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’de yayınlanması beklenen Kirli Sepeti’nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kirli Sepeti’nin yeni bölümü 21 Ocak Pazar günü yani bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

"Kirli Sepeti," İstanbul'un popüler semtlerinden birinde geçen bir dizi olup, zenginlik ve zorlukların kesiştiği bir dünyayı konu alıyor. Dizide, bu semtteki lüks konutlarda çalışan hizmetlilerle iş verenleri arasındaki uçurum mercek altına alınıyor.

Hikaye, üç hizmetli karakterin yaşamına odaklanarak izleyicilere hem komik hem de dokunaklı anlar sunuyor. Zengin ailelerin günlük yaşantıları, hizmetlilerin bakış açısıyla ele alınarak toplumsal sınıf farklılıklarını sorgulayan bir atmosfer oluşturuyor. Dizi, izleyicilere zenginlikle geçen bir hayatın, hizmetlilerin gözünden nasıl algılandığını anlamaları için bir fırsat sunuyor.