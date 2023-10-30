Kirli Sepeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi oyuncuların yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kirli Sepeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin bir diğer yeni dizisi Kirli Sepeti’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un başrolünde olduğu Kirli Sepeti’ne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?

KİRLİ SEPETİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’de yayınlanacak Kirli Sepeti’nin 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kirli Sepeti’nin yeni bölümü 5 Kasım Pazar günü saat 20.00’de yayınlanacak.

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KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.

KİRLİ SEPETİ OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Ceren Moray

Cansu Tosun

Serkay Tütüncü

Halil İbrahim Ceyhan

Gözde Seda Altuner

Bestemsu Özdemir

Aleyna Özgeçer

Deniz Sarıkaş

Nihan Doğa

Serhat Kılıç

Devrim Yakut

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