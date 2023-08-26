Kirli Sepeti dizisi konusu nedir? Kirli Sepeti fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi oyuncuların yer aldığı Kirli Sepeti dizisine dair ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi konusu nedir? Kirli Sepeti fragmanı yayınlandı mı?

Kirli Sepeti dizisi konusu nedir? Kirli Sepeti fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’nin bir diğer yeni dizisi Kirli Sepeti’nin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un başrolünde olduğu Kirli Sepeti’ne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi konusu nedir? Kirli Sepeti fragmanı yayınlandı mı?

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.

KİRLİ SEPETİ OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Ceren Moray

Cansu Tosun

Serkay Tütüncü

Halil İbrahim Ceyhan

Gözde Seda Altuner

Bestemsu Özdemir

Aleyna Özgeçer

Deniz Sarıkaş

Nihan Doğa

Serhat Kılıç

Devrim Yakut

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kirli Sepeti dizisinin ne zaman yayımlanmaya başlayacağı, hangi günlerde yayımlanacağı henüz açıklanmadı.

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