Kirli Sepeti dizisinde şok ayrılık

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kirli Sepeti dizisinde şok ayrılık

Kirli Sepeti dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Ekibe veda eden son oyuncu Bestemsu Özdemir oldu.

Kirli Sepeti dizisindeki değişim devam ediyor. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı dizinin gözde isimlerden biri olan Bestemsu Özdemir ekibe veda etti.

Yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Özdemir, yurt dışından gelen tekliflere de açık olduğunu belirtti.

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NOW TV'de yayınlanan Kirli Sepeti'nde Yasemin karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, sessiz sedasız diziden ayrıldı.

Hikayesi tamamlandığı için bu kararı aldığını dile getiren oyuncu, yeni sezon için görüşmelere başladı ve "Ayrıca yurt dışından sürpriz projeler de olabilir" dedi.

Serhat Kılıç, Gözde Seda Altuner ve Furkan Palalı da dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

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