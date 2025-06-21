Kirliliğe karşı yerli hamle! Otonom yerli robot denizleri arındırıyor! İşin uzmanları değerlendiriyor

Türkiye, çevre teknolojilerinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Geliştirilen insansız su üstü temizleme robotu “Smartium Clean” deniz ve göl yüzeylerindeki kirliliği hedef aldı.

Yaklaşık bir metreye bir metre boyutlarındaki bu otonom araç, katamaran yapısıyla hem uzaktan kumanda edilebiliyor hem de önceden tanımlanmış bölgelerde kendi kendine temizlik yapabildi.

Çevresel sürdürülebilirlik misyonu taşıyan bu yerli teknoloji, plastik atıklardan yağ sızıntılarına kadar geniş bir yelpazede çözüm sundu.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER VE ÇEVRESEL ETKİ

Smartium Clean, katamaran yapısıyla su yüzeyinde hareket ederken, tekneler arasındaki ağız açıklığına yerleştirilen kaset tipi fileyle katı atıkları topladı.

Plastik, cam, organik atıklar ve hatta yağ sızıntıları gibi farklı kirlilik türlerini temizleyebilen araç, emici sünger yapılarıyla yağ kirliliğini de bertaraf ediyor. Üzerindeki gece görüş kabiliyetine sahip kameralar sayesinde 24 saat çalışabilen robot, 3 saatlik batarya ömrüyle 1000 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Bataryalar kolayca değiştirilerek kesintisiz operasyon sağlanıyor.

Smartium Clean’in modüler tasarımı, farklı görevlere uyarlanabilirliğini artırdı. Örneğin, yandan taramalı sonar (side scan sonar) eklenerek deniz topolojisi çalışmalarına katkı sağlayabiliyor. Bu özellik, robotun yalnızca temizlik değil, bilimsel araştırmalar için de kullanılabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE ÇEVRESEL KATKILAR

Deniz kirliliğinin ekosistem üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmayı hedefledi. Mikroplastik kirliliği, deniz canlılarının yaşamını tehdit ederken, besin zinciri yoluyla insan sağlığına da zarar verdi.

Uluslararası bilim çevreleri de bu tür teknolojilere dikkat çekti. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Prof. Dr. Maria Bergström, “Otonom su üstü araçlar, deniz kirliliğini önlemede maliyet-etkin ve hızlı çözümler sunuyor. Türkiye’nin bu alandaki girişimleri, küresel çevre koruma çabalarına önemli bir katkı sağlayabilir” dedi. Bergström, bu tür teknolojilerin mikroplastiklerin okyanuslara yayılmadan toplanmasında kritik bir rol oynayabileceğini belirtti.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Smartium Clean’in küresel pazardaki potansiyeli, uluslararası uzmanlar tarafından da övgüyle karşılanıyor. İngiltere merkezli Deniz Çevre Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. James Carter, “Bu tür otonom sistemler, özellikle marina ve liman gibi dar alanlarda büyük ölçekli gemilerin ulaşamadığı bölgelerde etkili. Türkiye’nin Smartium Clean’i, hem çevresel hem de ekonomik açıdan yenilikçi bir çözüm sunuyor” yorumunda bulundu. Carter, robotun gece görüş ve çarpışma önleme sensörleri gibi özelliklerinin, operasyonel güvenilirliğini artırdığını vurguladı.

Ayrıca, ABD’deki Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Emily Watson, “Deniz kirliliğiyle mücadelede teknolojinin rolü giderek artıyor. Smartium Clean gibi araçlar, veri toplama ve analiz yetenekleriyle bilimsel araştırmalara da destek olabilir. Bu, yalnızca temizlik değil, deniz ekosistemlerinin korunması için de bir fırsat” dedi. Watson, robotun su numunesi alma gibi ek özelliklerinin, deniz suyu kalitesinin izlenmesinde kullanılabileceğini ifade etti.

BELEDİYELER VE MARİNALAR İÇİN ÇÖZÜM

Smartium Clean, belediyeler ve marina işletmeleri için pratik bir çözüm sundu. Kıyı şeritleri, balıkçı barınakları, göller ve nehirler gibi alanlarda kullanılabilen robot, manuel temizlik süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürdü.