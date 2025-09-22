Kırmızı alarm! Kolon kanserinin yeni hedefi gençler

Yapılan araştırmalar ve uzmanların görüşleri, bu yükselişin arkasında modern beslenme alışkanlıklarının yattığını gösterdi.

Başta işlenmiş et ürünleri olmak üzere sıkça tüketilen bazı besinler, gençlerde kolon kanseri riskini önemli ölçüde yükseltti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Enstitüsü (AICR) gibi saygın kuruluşların yürüttüğü geniş çaplı çalışmalar, işlenmiş et tüketimi ile kolorektal kanser arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan nitrat ve nitrit gibi kimyasallar, sindirim sırasında kanserojen bileşiklere (nitrozaminlere) dönüşerek bağırsak hücrelerine zarar verebiliyor. Uzmanlar, özellikle sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi gıdaların düzenli ve yüksek miktarda tüketilmesinin risk faktörünü artırdığına dikkat çekti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan bir araştırma, işlenmiş et tüketimini günde 50 gram (yaklaşık bir sosis) azaltan kişilerin, kolon kanseri riskinin yüzde 18 oranında düşürülebileceğini gösterdi.

Kırmızı etin aşırı pişirilmesi de (mangal ve barbekü gibi yöntemlerle) heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kanserojen maddelerin oluşumuna yol açabiliyor.

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Harvard Tıp Okulu ve Massachusetts General Hastanesi'nden Gastroenterolog Dr. Andrew Chan, genç yaşta görülen kolorektal kanser vakalarındaki artışa yönelik endişelerini dile getirerek, "Bu yükselişin yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını düşünüyoruz" dedi.

Dr. Chan ve ekledi:

"Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, özellikle de Batı tipi diyetin yaygınlaşması, bu trendin en önemli itici güçlerinden biri olabilir."

Beslenme ve Gastroenteroloji uzmanı Dr. Stephen O'Keefe, işlenmiş gıdaların ve fast food'un yüksek lifli besinlere göre daha az tüketilmesinin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini vurguladı.

O'Keefe'e göre, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası, bağırsak sağlığı için kritik öneme sahip. İşlenmiş gıdalar ise faydalı bakterilerin azalmasına neden olarak kronik inflamasyonu tetikliyor ve bu da kanser riskini artırabiliyor.

NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?

Uzmanlar, kolon kanseri riskini azaltmak için beslenme alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapılmasını önerdi. Bu öneriler arasında işlenmiş et tüketiminin en aza indirilmesi veya tamamen kesilmesi, taze meyve, sebze, tam tahıl ve baklagillerden oluşan lif açısından zengin bir diyet benimsenmesi yer aldı.

Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kiloyu korumak da risk faktörlerini düşürmede önemli rol oynadı.

Erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan uzmanlar, genç bireylerin de sindirim sistemlerindeki olası değişimleri (dışkılama alışkanlıklarındaki farklılıklar, karın ağrısı veya kanama) dikkate alması ve bu belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.