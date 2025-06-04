Kırmızı-Beyaz büyüsü hayran bırakıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızı-Beyaz büyüsü hayran bırakıyor

Ordu’nun Mesudiye’nin Yeşilce Mahallesi, kırmızı çatılı beyaz evleri ve bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ALİ YAZAN- ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, eşsiz mimarisi ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerini büyülemeyi sürdürüyor. Kırmızı çatılı, beyaz dış cepheli evler, mahallenin doğal güzellikleriyle uyum içinde dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Yeşilce, harmonik renkleriyle görsel bir şölen sunuyor. Mahalle, yöresel lezzetleri kuru ekmek ve pağaç ile damakları şenlendirirken, yaz mevsimiyle birlikte hareketleniyor. Misafirperverliğiyle bilinen Yeşilce Mahallesi, kapılarını ziyaretçilere her zaman açık tutuyor.

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