İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurtdışında düzenenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aradığımız 20, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu, Gürcistan (19), Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik. Son 2,5 yılda da, 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şahsı ülkemize geri getirdik. Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla ilgili detayları da paylaştı

"Kasten Öldürme ve Dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A., S.A. ve B.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. suç örgütünün yöneticisi olan T.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Tasarlayarak Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.A. suç örgütünün üyesi olan K.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.F.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Dolandırıcılık ve Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. ve Ş.G. isimli şahıslar GÜRCİSTAN'da,

"Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.O. ve E.T. isimli şahıslar GÜRCİSTAN'da,

"Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık ve İftira" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.T. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.D. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs AVUSTURYA'da,

"Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs SIRBİSTAN'da,

"Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Yağma" suçlarından Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs KARADAĞ'da

"Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan R.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Öldürme, İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma" suçlarından ulusal seviyede aranan Y.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahla Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ulusal seviyede aranan K.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da

"Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından ulusal seviyede aranan S.A. isimli şahıs YUNANİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."