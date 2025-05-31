Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası alanda Kırmızı Bülten ve Difüzyon mesajıyla aranan 5 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kaçsalar da yakalanacaklar. Bu kabine döneminde 360 suçlunun ülkemize iadesini gerçekleştirdik” dedi.

OPERASYONLAR KAPSAMINDA YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinasyonunda; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda yakalanan şahıslar ve suçları şu şekilde:

S.A.: “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede Kuzey Makedonya’da yakalandı.

G.K.: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede Almanya’da yakalandı.

M.Ş.: “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede Hollanda’da yakalandı.

A.S.A.: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede Fransa’da yakalandı.

E.B.: “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Türkiye tarafından uluslararası seviyede Rusya’da yakalandı.

M.T.: “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından ulusal seviyede Gürcistan’da yakalandı.

K.Ç.: “Nitelikli Kasten Öldürme” suçundan ulusal seviyede Gürcistan’da yakalandı.

Bakan Yerlikaya’nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., Difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da,

”Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da,

“Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile

“Nitelikli Kasten Öldürme” suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."