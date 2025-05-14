Kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA

İzmir’in 2 ilçesinde yapılan operasyonlarda kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi ile firari hükümlü yakalandı. 2 kişi sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 2022 yılında 2 ayrı cinayet işledikten sonra yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hasan Güç'ün kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Önceki gün yeri tespit edilen Güç'ün yakalanması için harekete geçildi. Güç, Konak ilçesinde yakalandı.

Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ayrıca Çanakkale'de 2023 yılında eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arif Kadir Orta'nın yerini belirledi. Çeşme ilçesinde saklandığı belirlenen Orta, dün polisin çalışmasıyla yakalandı. 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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