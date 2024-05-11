Kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara, Yunanistan’da yakalandı

Kaynak: AA / DHA
Kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara, Yunanistan’da yakalandı
Adana Valiliği, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Interpol tarafından Yunanistan'da yakalanarak tutuklandığı duyuruldu.

Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği kaydedildi.

Valilikte yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir”aw201457-01.jpg

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