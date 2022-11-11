11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenle aranıyordu. Türkiye'ye getirilen Akkurt tutuklandı

Kırmızı bültenle aranıyordu. Türkiye'ye getirilen Akkurt tutuklandı

Firari olarak kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Salih Akkurt tutuklandı. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:44
Takip Et

Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt tutuklandı

Kırmızı bültenle aranıyordu. Türkiye'ye getirilen Akkurt tutuklandı
+
Aa
-

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt, önceki gün Türkiye'ye getirilmişti.

İade süreci Adalet Bakanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbul'da havalimanı polisleri tarafından teslim alınmıştı. 

Akkurt, gözaltı süresinin dolmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Akkurt'un adli kayıtlarında, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinden hakkında kararlar bulunduğu belirtildi.

Başka bir suçtan da ifadesinin alınması için yakalama kararı bulunduğu tespit edilen Akkurt, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Metris 1 No'lu Cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.