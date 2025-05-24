Kırmızı bültenle aranan teröristle anayasa masası kurdular! Bebek katili Öcalan'lı teşekkür plaketleri...

Devlet Bahçeli'nin ve AKP'li Erdoğan'ın başlattığı 'Öcalan açılımı' sürecinde terör örgütünün fesih metni sonrası silah bırakması beklenirken çalıştay toplantısı yapıldı. Terör örgütü, anayasa değişikliği için çalıştay düzenlerken, bebek katili Öcalan için teşekkür plaketleri verdi.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet edip, ‘silah bıraktığını açıklasın’ çıkışıyla devam eden süreç, terör örgütü PKK’nın örgütü fesih metniyle devam ediyor. Son olarak örgütün silah bırakması bekleniyor.

TERÖRİSTLER ÇALIŞTAY YAPTI

Sözcü'nün haberine göre; Örgüt daha silah bırakmadan, çalıştay gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK, teröristbaşı Öcalan’ın isteğiyle iki ayrı kentte çalıştay gerçekleştirdi. Ayn El Arab’ta (Kobani) düzenlenen çalıştay, “Demokratik, çoğulcu ve âdem-i merkeziyetçi bir Suriye’nin inşası” sloganıyla yapılması dikkat çekti.

“ANAYASA İÇİN ‘MECLİS VE ANAYASA MAHKEMESİ’ KURDULAR”

PYD öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’de arananlar listesindeki üst düzey terörist yöneticiler yer aldı. Kamışlı’da da önceki gün Demokratik Toplum Hareketi öncülüğünde “Kürt Birliği Çalıştayı” iki gün sürdü. Çalıştayda şu anda anayasa değişikliği gündemdeyken, anayasa için meclis ve anayasa mahkemesi kurulması dikkat çeken bir başka nokta oldu.

BEBEK KATİLİ İÇİN TEŞEKKÜR BELGESİ

Çalıştaya katılanlara üzerinde Öcalan’ın fotoğrafının işlendiği teşekkür belgeleri verildi. Kamışlı’daki çalıştayda açılış konuşmasını yapan İlham Ahmed, 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranıyor.