Kırmızı bültenle aranıyordu! Pasaport kontrolünde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Pasaport kontrolünde yakalandı

Mersin'den kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası da bulunan hükümlü Çukurova Havalimanı'nda yakalandı.

Mersin'de polis, kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası da bulunan hükümlüyü Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı'nda yakaladı.

88o.jpgAlınan bilgi göre, KKTC'den Çukurova Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan yolculardan A.P. pasaport kontrolüne geçti. Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın İnterpol Daire Başkanlığı tarafından "Kırımızı Bültenle" arandığı ortaya çıktı. Polis şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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