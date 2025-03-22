Kırmızı bültenle aranıyordu! Saklandığı evde enselendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Saklandığı evde enselendi

Samsun'da Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve toplam 24 yıl 5 ay 10 gün hapisle aranan kişi saklandığı evde yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve toplam 24 yıl 5 ay 10 gün hapisle aranan hükümlü Hüseyin K., saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen bir soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Tefecilik yapmak" suçundan 42 bin 500 lira cezası bulunan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma yürüttü. 5 Aralık 2022'den bu yana firari olan ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarılan hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Saklandığı evde enselendi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Saklandığı evde enselendi

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