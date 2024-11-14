Kırmızı elbisesi ile dans eden Dilber ortalığı kasıp kavuracak!

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Dilber dansı ile izleyiciyi adeta büyüleyecek. Sahnede herkesi eğlendiren Dilber’in yaşadıkları izleyiciyi derinden etkileyecek.

İnci Taneleri’nin yayınlanacak olan yeni bölümüne Piraye ve Azem arasında yaşanan diyalog damga vuracak.

Azem’in katil olduğunu düşünen Piraye’nin “İçimden bir ses bu işte bir şey var diyor” sözleri Piraye’nin Azem’e karşı düşüncelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Dilber ve Piraye arasında kalan Azem’in ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yılmaz Erdoğan hem kaleme aldığı hem de senaryosunda yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.