Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor

Kırmızı et fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek yeni bir üretim projesiyle ilgili detaylar netleşti. Uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilen özel bir sığır türü, artık Türkiye'de de üretilmeye başlanacak. Bu önemli adımın, kırmızı et fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açması bekleniyor.

Proje kapsamında, yüksek et verimliliği ve dayanıklılığı ile bilinen özel bir sığır ırkı Türkiye'ye getirilecek ve uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilmeye başlanacak. Bu sığır türünün, mevcut yerli ırklara göre daha hızlı büyüme ve daha fazla et verimi sağladığı belirtiliyor.

Haber Global'in aktardığı habere göre; Bu proje kapsamında normal bir sığırın yılda bir kez doğum yapma kapasitesi, embriyo transferi ile 15-20 kez artırılabilecek. Bu gelişme, et üretiminde verimliliği artırarak tüketiciye daha uygun fiyatlar sunmayı hedefliyor.

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni bir proje geliyor. Normal bir sığır yılda 1 kez doğum yaparken bu embriyo transferi ile 15-20 kez bir sığır doğum yapabilecek.

Türkiye'de kırmızı et fiyatları dur durak bilmeden zamlanıyor. Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı et alması neredeyse zorlaştı. Bu durumu tersine çevirecek bir proje için düğmeye basıldığı öğrenildi.

KIRMIZI ET FİYATLARINI DÜŞÜRECEK PROJE



Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, et fiyatlarını indirecek projeyi duyurdu. APara'ya açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Aydın, biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz diyerek, "Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.

1 DEĞİL 20 DOĞUM OLACAK

Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığır yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

TARIM KREDİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Konuyla ilgili ek olarak aşağıdaki hususların paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Sığır yetiştiriciliği ve ıslahında Sun'i Tohumlama büyük bir önem taşımaktadır. Çeşitli yöntemler ile seçilmiş ırk özelliklerini taşıyan boğalardan elde edilen sperma uygun koşullarda yıllarca saklanabilmektedir. Türkiye pazarında ithal boğa sperması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sperma üretim laboratuvarı kurularak, ilk etapta yıllık 1.000.0000 doz boğa sperması uygun koşullarla ülkemiz hayvancılığının hizmetine sunularak konu ile ilgili cari açığın minimize edilmesi hedeflenmektedir.