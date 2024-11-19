Kırmızı ette alarm zilleri çalıyor. Son bir ayda yüzde 15 zamlandı, yıl sonu fiyatı korkuttu

Ette 'kırmızı' alarm...Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yüzde 10 ila 15 oranında zamlandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar kıyma fiyatının kaç lira olacağını duyurdu. Bundan en büyük etken olarak ise kilogram başına 700 lirayı aşacağını söylüyor. Sektörün önde gelen isimlerine göre hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor

ET FİYATLARI NE KADAR

Kırmızı et fiyatları kasım ayında yükselişe geçti. Kasaplarda kıyma 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı 700 liraya çıktı. Marketlerde kıyma 420-450 lirayı, ithal dana kuşbaşı ise 550 lirayı buldu. Sektör temsilcileri, bu artışların temel nedenlerini sıraladı.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Son altı aydır stabil seyreden kırmızı et fiyatları, kasım itibarıyla hızlı bir artış gösterdi. Kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 600 liradan 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı ise 600 liradan 700 liraya yükseldi. Marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 lira aralığına, ithal dana kuşbaşı 490 liradan 550 liraya çıktı.

HAYVAN SAYISINDAKİ AZALMA VE YEM MALİYETLERİ ETKİLİ

Ulusal Et Konseyi’ne göre fiyat artışlarının temel nedenlerinden biri, yetersiz süt fiyatları nedeniyle süt ineklerinin erken kesime gönderilmesi. Bu durum, hayvan sayısının azalmasına ve et arzında düşüşe yol açtı. Ayrıca, yem fiyatlarının son dönemde yüzde 70 oranında artması hayvancılık maliyetlerini yükseltti. Kış mevsiminde hayvanların ahırlara çekilmesiyle yem tüketimi arttı. Enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş de sektörü zor durumda bıraktı.

"YANLIŞ POLİTİKALAR ETKİLİ"

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki yükselişin geçici olmadığını ifade etti. Yalçındağ, “Yanlış tarımsal politikalar nedeniyle üretim-tüketim dengesi bozuldu. Türkiye, et üretiminde kendine yeterli bir ülkeyken ithalata bağımlı hale gelmek sorunları derinleştiriyor” dedi.

Yalçındağ, marketlerde satılan ithal etlerin kalitesinin yerli ürünlerle aynı olmadığını ve fiyat farkının bu durumdan kaynaklandığını belirtti. Kasaplarda yerli ürünlerin, marketlerde ise ithal etlerin net şekilde belirtilmesi gerektiğini vurguladı.