Beşiktaş yine saç baş yoldurttu. Taraftar bu sezon maçları izlerken sinir krizlerine girip parmaklarındaki tırnaklarını yedi bitirdi. Şaşırdık mı hayır. Derbi maçında kendi sahanda karşılaşmaya çok iyi başlayıp 22.inci dakikada 2-0 öne geçiyorsun, her şey istediğin gibi gidiyor. Oyun planın tıkır tıkır işliyor. Taraftar galibiyete inanmış. Tribünler coşkulu, daha ne olsun.

Beşiktaşlı oyuncular derbi maçını bir gün önce düşünseler, maçın ilk 22 dakikasındaki bu kadar olumlu gelişmeyi hayal bile edemezlerdi. Rakibin adeta sudan çıkmış balığa dönmüş, ne yapacağını şaşırmış panik halinde sahada dolanırken Fenerbahçe’nin yardımına Orkun Kökçü yetişti. Yanlış anlamayın lütfen Orkun Kökçü Beşiktaş’ın kaptanı ve Fenerbahçe’nin imdadına yetişti. Yahu Orkun senin amacın nedir, ne yapmaya çalışıyorsun.

Takımın önde baskı yaparak 2.inci golü bulmuş 3 belki de 4 olacak maçı katlettin. Orta sahada hiçbir tehlikesi olmayan pozisyonda rakibine tabanla girip kırmızı kart görüyorsun. Takımını 10 kişi bırakıp mağlup olmasının baş aktörü oldun. Bu hareketi amatör oyuncular yapmaz. Değerli Orkun tabanla sert bir şekilde faul yaptığın karşındakinin de insan olduğunu ve futboldan ekmek kazandığını unuttun galiba. Oda senin meslektaşın. Çocukluk aşkım diyerek imza attığın kulübü ne hale düşürdün. Böyle mi sahip çıkıyorsun çocukluk aşkına. Ekmek yediğin kulübü nasıl zor durumda bıraktın. Yakışmadı sana. Giydiğiniz formanın ağırlığını hala fark edememişsiniz.

Beşiktaş tarihinin en pahalı bonservis ödenen, yıllık kazancı en yüksek yerli oyuncusunun yaptığı bu amatörce hareket affedilemez. Beşiktaş için bu derbi çok önemliydi. Alınacak galibiyet kulüp üzerinde dolaşan karabulutları bir anda dağıtabilirdi. Gelelim sürekli mutsuz, bitkin Sergen hocamıza. Sergen Yalçını sanki birileri zorla tutuyormuş imajı çiziyor. Yüzü hiç gülmüyor, sürekli kadroyu ve oyuncuları eleştiriyor. Kim ne dersi desin, Beşiktaş’ın kadrosu kötü bir kadro değil. Şampiyonluk yarışının içinde olabilecek oyunculardan kurulu. Ne hikmetse oyuncuların performansı sürekli geriye gidiyor. Sergen hoca, Orkun kırmızı kart görünce itiraz etti, saha içine girip sulara tekme attığı için kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.

Değerli hocam, takımın sahada ki kaptanı kırmızı kart görüp, oyun dışında kalmış, gördüğü kırmızı kart çok net. Neyine itiraz ediyorsun. Üstüne birde saha kenarında takımına liderlik yapacak teknik direktörü de kırmızı kart görüyor. Tribüne çıkınca elinize ne geçti. Mağlubiyetin sorumluluğunu üzerinizden atacağınızı mı düşündünüz. Kırmızı karttan sonra oyuna çok geç müdahale ettin. Kırmızı karttan hemen sonra merkez orta saha oyuncusu alman gerekirken almadın. Çünkü tribünde keyifli bir şekilde maç izliyordun. Bu mağlubiyet önce Sergen Yalçın’a sonra Orkun Kökçü’ye yazar.