Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti

1- Tinashe
Yalnızca bantlar kullandı. Terleseydi sonuç ne olacaktı bilemiyoruz.
2- Doja Cat
Bu kırmızı halıdan ziyade cadılar bayramı kıyafeti olmuş.
3- Cardi B
Kıyafetinde sayısız saç bigüdisi kullanılmış gibi duruyor, ne olduğu bile belli değil.
4- Demi Lovato
Bir insan neden 50 kilosunun 150 kilo yapmak ister ki... Bu nasıl vatka?
5- Ashanti
Kaplumbağa sütyene mi şaşırmalı yoksa çantasındaki fotoğrafa mı...
6- Jimbo
Banu Alkan ve Barbie karışımı.
7- Luxx Noir London
Bu sıcakta bu kadar deri... Eve gidince pudra banyosu garanti.
8- Bebe Rexha
Yeni dekolte anlayışı umuyoruz kalça olmaz.
9- Jared Leto
Gümüş diş ve tanımlanamayan bir makyaj. Boynundaki de bükülmüş devasa bir çatala benziyor.
10- Saweetie
Süslü çakmaktaş...