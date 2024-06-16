Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti

Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti
Düzenleme: Merve N. Güreş

Kırmızı halı görünümleriyle dikkat çeken isimlere yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o 10 isim...

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 1

1- Tinashe

Yalnızca bantlar kullandı. Terleseydi sonuç ne olacaktı bilemiyoruz.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 2

2- Doja Cat

Bu kırmızı halıdan ziyade cadılar bayramı kıyafeti olmuş.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 3

3- Cardi B

Kıyafetinde sayısız saç bigüdisi kullanılmış gibi duruyor, ne olduğu bile belli değil.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 4

4- Demi Lovato

Bir insan neden 50 kilosunun 150 kilo yapmak ister ki... Bu nasıl vatka?

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 5

5- Ashanti

Kaplumbağa sütyene mi şaşırmalı yoksa çantasındaki fotoğrafa mı...

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 6

6- Jimbo

Banu Alkan ve Barbie karışımı.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 7

7- Luxx Noir London

Bu sıcakta bu kadar deri... Eve gidince pudra banyosu garanti.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 8

8- Bebe Rexha

Yeni dekolte anlayışı umuyoruz kalça olmaz.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 9

9- Jared Leto

Gümüş diş ve tanımlanamayan bir makyaj. Boynundaki de bükülmüş devasa bir çatala benziyor.

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Kırmızı halı için frikiğe çeyrek kala görüntüler. 10 tasarım dikkat çekti 10

10- Saweetie

Süslü çakmaktaş...

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