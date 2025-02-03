Kırmızı halıdan kovuldular... Grammy'de büyük skandal

Kim Kardashian’la ayrıldıktan sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, davranışlarıyla tepki toplamaya devam ediyor.

BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI

Bianca Censori’nin sık sık yarı çıplak sokaklara çıkmasını destekleyen West ve Bianca Censori bir skandala daha imza attı.

Törene davetsiz olarak katılan çift, kırmızı halıda yürürken tüm tepkileri üzerine çekti.

KIRMIZI HALIDA ÇIPLAK KALDI

Censori, kürklü bir paltoyla poz verdikten sonra kürkünü yere atarak tamamen çıplak kaldı.

O anlarda West ise eşinin çıplak vücuduna bakarak ve ona sarılmaya devam etti.

İç çamaşırı giymediği, görülen Bianca Censori tamamen transparan bir elbise tercih etti. Bu görüntülere sosyal medyada olay yarattı.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Çıplak bir şekilde poz vermeye devam eden Bianca Censori ve West’in törenden ayrılmaları istendi. İddialara göre, çift bu isteğe uymadı ve West, eşinin gösterisini devam ettirmesi için destek verdi. Bunun üzerine ikili, Grammy töreninden polis eşliğinde çıkarıldı.