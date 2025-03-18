Kırmızı ışık ihlali yapan araç öğrencileri ezdi! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan araç öğrencileri ezdi! 2 yaralı

Küçükçekmece'de kırmızı ışık ihlali yapan bir araç yolun karşısına geçmek isteyen öğrencilere çarptı. Kazada bir çocuk ağır yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 34 EY 5648 plakalı aracın sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek 2 çocuğa çarptı.

aw415236-01.jpg

Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

aw415236-02.jpg​​​​​​​

Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntüler de araç sürücüsü kendisine kırmızı yanmasına rağmen geçemeye çalışıyor ve bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpıyor.

Son Haberler
Şanlıurfa'da yer tartışması kavgaya dönüştü!
Şanlıurfa'da yer tartışması kavgaya dönüştü!
6 yaşındaki çocuk köpek saldırısında dehşeti yaşadı! Nefes borusu delindi
6 yaşındaki çocuk köpek saldırısında dehşeti yaşadı! Nefes borusu delindi
Anthony küllerinden doğdu, dünya devi talip oldu
Anthony küllerinden doğdu, dünya devi talip oldu
Müsavat Dervişoğlu'ndan göz dolduran Çanakkale Zaferi mesajı
Müsavat Dervişoğlu'ndan göz dolduran Çanakkale Zaferi mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Türk bilim insanlarıyla buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Türk bilim insanlarıyla buluştu