Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, taksiye çarptı: 7 yaralı

Kaynak: DHA

Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin taksiye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre, Şengül Yılmaz yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca’nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı.

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Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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