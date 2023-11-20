Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı. 2 yaralı

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Aratol Bahçeli Mahallesi istikametine seyreden S.E. (23) idaresindeki 68 ADF 052 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken kırmızı ışığı ihlal yaparak karşı yöne giden Aziz T. (69) yönetimindeki 68 HZ 455 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Cevriye T. (64) hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ambulans içerisinde müdahale edildi.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Aziz T., "Ben hastaneden geliyorum. Tır sürücüsü de kırmızıdan geçiyor. Direk yolun ortasında bize vuruyor" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.