Tokat’ta kimyasal madde taşıyan tır, kırmızı ışıkta beklerken balataların aşırı ısınması sonucu alev aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde facia önlendi.

Kaza, GOP bulvarı SGK kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 40 LE 507 plakalı çekici kırmızı ışıkta durduğu esnada tekerlek kısmından önce duman yükseldi. kısa süre sonra balataların aşırı ısınması nedeniyle alevler çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler alevlerin tırın dorsesine ve içindeki kimyasallara sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından tır güvenli bir alana çekildi. Olayda yaralanma yaşanmazken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.