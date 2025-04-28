Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olay, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpılması sonucu gerçekleşti.

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ARKADAN ÇARPMA SONUCU ARAÇTAKİLER SIKIŞTI

N.G. yönetimindeki 50 AFC 436 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta durduğu sırada, aynı yönde ilerleyen ve Ö.K.’nin kullandığı 50 DU 402 plakalı araç duramayarak öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.G.’nin aracında bulunan sürücü ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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